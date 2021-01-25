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В Черное море зашел танкер ВМС США

Автор: Андрей Козловский

Танкер USNS Laramie накануне прошел пролив Дарданеллы и вошел в Черное море. Он должен встретиться с ракетным эсминцем типа Arleigh Burke USS Donald Cook, который уже находится в регионе.

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Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Как сообщается, танкер Laramie зашел в Черное море для заправки эсминца Donald Cook. Это позволит эсминцу на протяжении длительного времени, продолжать службу без необходимости захода в порт. Это также позволяет партнерам НАТО заправляться топливом и продолжать время патрулирования перед возвращением в порт приписки.

В ведомстве отмечают, что прибытие Laramie в Черное море будет способствовать укреплению стабильности в регионе. Также "это первый случай в этом году, когда ВМС США отправили несколько кораблей в Черное море".

По словам командора оперативной группы 65 Джозефа Гальяно, "логистические возможности имеют решающее значение для передовых операций в таких местах, как Черное море. Присутствие кораблей имеет большое значение, когда оно постоянно, и дозаправка в море делает это реальностью".

Напомним, вчера в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Военно-морские силы США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году.

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