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Эсминец ВМС США провел тренировочную миссию в Черном море

Воскресенье 24 января 2021 13:27
Эсминец ВМС США провел тренировочную миссию в Черном море
Фото: USS Donald Cook (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Военно-морской силы США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба шестого флота Соединенных Штатов.

Участие в тренировке также принимали самолеты из Италии и Германии.

"ВМС регулярно работают в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий черноморский регион, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", - говорится в сообщении.

Отметим, что главным оружием USS Donald Cook являются крылатые ракеты Томагавк с дальностью полета до 2,5 тысячи километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО усилит помощь Украине в черноморском регионе из-за агрессии со стороны РФ.

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Новости Украины Общество Черное мореэсминец

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