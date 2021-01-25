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У Чорне море зайшов танкер ВМС США

Автор: Андрій Козловський

Танкер USNS Laramie напередодні пройшов протоку Дарданелли та зайшов у Чорне море. Він повинен зустрінутися з ракетним есмінцем типу Arleigh Burke USS Donald Cook, який вже перебуває в регіоні.

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Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

Як повідомляється, танкер Laramie зайшов у Чорне море для заправки есмінця Donald Cook. Це дозволить есмінцю упродовж тривалого часу, продовжувати службу без необхідності заходу в порт. Це також дозволяє партнерам НАТО заправлятися паливом і продовжувати час патрулювання перед поверненням у порт приписки.

У відомстві зазначають, що прибуття Laramie в Чорне море сприятиме зміцненню стабільності в регіоні. Також "це перший випадок в цьому році, коли ВМС США відправили декілька кораблів у Чорне море".

За словами командора оперативної групи 65 Джозефа Гальяно, "логістичні можливості мають вирішальне значення для передових операцій в таких місцях, як Чорне море. Присутність кораблів має велике значення, коли вона постійна, і дозаправка в морі робить це реальністю".

Нагадаємо, вчора у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Військово-морські сили США і повітряне командування НАТО провели першу спільну тренувальну місію в Чорному морі у 2021 році.

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