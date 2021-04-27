В Черное море вошел военный катер США. Россия в ответ объявила учения

Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton сегодня, 27 апреля, вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе.

Об этом сообщил Шестой флот США .

Как заявили в американском флоте, Hamilton является первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.

На визит американского катера уже отреагировали в России. Как пишет российское агентство "Интерфакс", Черноморский флот отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.

"В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - рассказали в Черноморском флоте РФ.