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В Черное море вошел военный катер США. Россия в ответ объявила учения

Новина українською → Крым, Вторник 27 апреля 2021 18:55
В Черное море вошел военный катер США. Россия в ответ объявила учения Фото: американский катер Hamilton вошел в Черное море (wikimedia by Coast Guard)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton сегодня, 27 апреля, вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе.

Об этом сообщил Шестой флот США.

Как заявили в американском флоте, Hamilton является первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.

На визит американского катера уже отреагировали в России. Как пишет российское агентство "Интерфакс", Черноморский флот отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.

"В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - рассказали в Черноморском флоте РФ.

Напомним, в Черное море планирует зайти крупнейшая авианосная группа ВМС Британии. Британские корабли отправились в поход, который включает посещение более 40 стран.

Добавим, накануне Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

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