У Чорне море увійшов військовий катер США. Росія у відповідь оголосила навчання

Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton сьогодні, 27 квітня, увійшов в Чорне море. Він буде підтримувати американських союзників та партнерів в Чорноморському регіоні.

Про це повідомив Шостий флот США .

Як заявили в американському флоті, Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов в Чорне море з 2008 року. Востаннє Чорне море відвідував катер USCGC Dallas.

На візит американського катера вже відреагували в Росії. Як пише російське агентство "Інтерфакс", Чорноморський флот відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер "Москва".

Російський крейсер проведе в Чорному морі комплекс бойових навчань та спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту та вертольотами Морської авіації та протиповітряної оборони. На час навчань прилегла акваторія буде закритою для кораблів.

"В ході навчань екіпаж відпрацює застосування головного ракетного комплексу крейсера, проведе зенітні та артилерійські стрільби по морській цілі, що імітує корабель умовного супротивника", - розповіли в Чорноморському флоті РФ.