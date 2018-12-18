До Чорного моря увійшов корабель-розвідник ВМС Великобританії

Фото: HMS Echo (navy.mil)

Візит корабля в Чорне море проходить в рамках раніше досягнутих домовленостей між Україною і Британією

Розвідувальний корабель британського Королівського Військово-морського флоту HMS Echo (H87) вчора, 17 грудня, увійшов через протоку Босфор у Чорне море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що візит в Чорне море проходить в рамках домовленостей між Україною і Великобританією, яких вдалося досягти 21 листопада 2018 під час візиту в Лондон міністра оборони України Степана Полторака.

Варто відзначити, що HMS Echo (H87) став першим кораблем НАТО, який не має виходу до Чорного моря, проте увійшов в акваторію з початку Керченської кризи.

HMS Echo (H87) - багатоцільовий гідрографічний корабель океанського типу, один з двох цього проекту у складі Королівського флоту Великобританії. Це перші кораблі британського флоту, оснащені азимутальными двигунами, що надає їм дуже точну керованість і маневреність на низьких швидкостях до самостійної швартування без залучення буксирів. Головне призначення корабля - проведення дослідних гідрографічних або геодезичних операцій та підтримка амфібійних операцій.

Фото: HMS Echo (twitter.com/YorukIsik)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія в 2019 році розмістить в Україні додаткові війська і направить багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великобританії Echo.

За словами державного секретаря з питань оборони Британії Гевіна Вільямсона, в 2019 році до Чорноморського регіону буде спрямований британський корабель HMS Echo в рамках раніше досягнутих домовленостей по розширенню програми військової підготовки, яка надається Великобританією.