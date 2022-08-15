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Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, - президент Румынии

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Понедельник 15 августа 2022 13:13
Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, - президент Румынии фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Черное море является зоной стратегического интереса НАТО для евроатлантической безопасности.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

"Мы находимся на берегу Черного моря, всего в нескольких сотнях километров от несправедливой и жестокой войны, развязанной Россией против Украины, вооруженного конфликта, который многие не считали возможным в Европе нашего времени. Сегодня Черное море является зоной стратегического интереса для евроатлантической безопасности, о чем мы и наши союзники четко заявили в Стратегической концепции НАТО, одобренной на Мадридском саммите", - заявил он.

По словам румынского президента, об этом свидетельствует не только беспрецедентная видимость всего региона, но и присутствие более 5 тысяч союзных войск в Румынии.

Ранее сообщалось, что страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, просят альянс усилить их оборону.

Кроме того, США направили в Европу десантную дивизию для усиления НАТО.

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