Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, - президент Румынии

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

"Мы находимся на берегу Черного моря, всего в нескольких сотнях километров от несправедливой и жестокой войны, развязанной Россией против Украины, вооруженного конфликта, который многие не считали возможным в Европе нашего времени. Сегодня Черное море является зоной стратегического интереса для евроатлантической безопасности, о чем мы и наши союзники четко заявили в Стратегической концепции НАТО, одобренной на Мадридском саммите", - заявил он.

По словам румынского президента, об этом свидетельствует не только беспрецедентная видимость всего региона, но и присутствие более 5 тысяч союзных войск в Румынии.

Ранее сообщалось, что страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, просят альянс усилить их оборону.

Кроме того, США направили в Европу десантную дивизию для усиления НАТО.