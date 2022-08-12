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Возвращаются через 80 лет. США направили в Европу десантную дивизию для усиления НАТО

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Пятница 12 августа 2022 18:02
Возвращаются через 80 лет. США направили в Европу десантную дивизию для усиления НАТО Фото: возвращаются через 80 лет. США направили в Европу десантную дивизию для усиления НАТО (nato.int)
Автор: Дмитрий Браславский

США усиливает восточные границы НАТО, направляя в эти регионы десантную дивизию, известную как "Клокочущие орлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу странице Миссии США при НАТО.

После обещания министра обороны США Ллойда Остина, в ряд стран НАТО направляют дополнительные войска. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

"Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как "Клокочущие орлы". Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию и обсуждал военную помощь Украины.

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