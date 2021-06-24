Чорне море перетворюється на арену військового протистояння, - МЗС РФ
У Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували "обстріл" російським флотом есмінця Великобританії. За словами Кремля, Чорне море перетворюється на арену військового протистояння.
Про це пишуть "РИА Новости".
На думку російських дипломатів, інцидент з британським есмінцем може призвести до ескалації в Чорному морі.
"Чорноморський регіон перетворюється на арену військового протистояння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.
Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.
Російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон" і в його напрямку відкрили попереджувальний вогонь.
У той же час, у Міноборони Британії заявили, що їхньому флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму.