Черное море должно быть свободным для торговли и судоходства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Черное море должно оставаться свободным для торговли и судоходства. И Киев будет работать над этим с другими странами региона.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, Украину и Грузию объединяют общие цели по вступлению в ЕС и НАТО.

"Одно из ключевых заданий для Украины и наших партнеров - усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в этом направлении Украина работает с другими странами черноморского региона и скоро будут результаты.