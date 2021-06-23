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Чорне море має бути вільним для торгівлі та судноплавства, - Зеленський

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Київ, Середа 23 червня 2021 13:26
Чорне море має бути вільним для торгівлі та судноплавства, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Чорне море має залишатися вільним для торгівлі і судноплавства. І Київ працюватиме над цим з іншими країнами регіону.

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

За його словами, Україну і Грузію об'єднують спільні цілі щодо вступу в ЄС і НАТО.

"Одне з ключових завдань для України і наших партнерів - посилення співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі та судноплавства", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що в цьому напрямку Україна працює з іншими країнами Чорноморського регіону і скоро будуть результати.

Нагадаємо, у квітні Російська Федерація заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших суден у районі акваторії окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

Україна та інші країни закликають Москву відмовитися від блокування акваторії.

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Володимир Зеленський Чорне море торговля судоходство
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