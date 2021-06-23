Чорне море має бути вільним для торгівлі та судноплавства, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Чорне море має залишатися вільним для торгівлі і судноплавства. І Київ працюватиме над цим з іншими країнами регіону.

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

За його словами, Україну і Грузію об'єднують спільні цілі щодо вступу в ЄС і НАТО.

"Одне з ключових завдань для України і наших партнерів - посилення співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі та судноплавства", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що в цьому напрямку Україна працює з іншими країнами Чорноморського регіону і скоро будуть результати.