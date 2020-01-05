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В Черное море на буксире завели военный российский корабль

Новости » Общество     05.01.2020 - 06:40
В Черное море на буксире завели военный российский корабль
Фото: корабль "Орск" (Yörük Işık)

По официальным данным корабль сломался

Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение одесского издания "Думская".

У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Yörük Işık.

Отмечается, что "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Напомним, 15 декабря в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. Он вместе с десантным судном "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз".

Через девять дней эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт. Это был тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году.

В то же время Россия имитировала ракетный удар по американскому эсминцу в Черном море, следовавший в порт Одессы. Участие в имитации приняла пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря.

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