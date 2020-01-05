У Чорне море на буксирі завели російський військовий корабель

Фото: корабель "Орськ" (Yörük Işık)

За офіційними даними корабель зламався

Великий десантний корабель Військово-морських сил Росії "Орськ" завели в Чорне море нібито через несправність судна. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на повідомлення одеського видання "Думская".

У російського корабля сталася поломка двигунів. Корабель зайшов у море на океанському буксирі МБ-304. Фото процесу буксирування судна в окупований Севастополь зробив турецький шипспоттер Yörük Işık.

Наголошується, що "Орськ" виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

Нагадаємо, 15 грудня в чорноморські води увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Він разом з десантним кораблем "Уітбі Айленд" брав участь у міжнародних навчаннях "СіБриз".

Через дев'ять днів есмінець USS Ross DDG71 зайшов в одеський морський порт. Це був тридцятий захід військового корабля НАТО в Чорне море в цьому році.

У той же час Росія імітувала ракетний удар по американському есмінцю в Чорному морі, який прямував в порт Одеси. Участь в імітації взяла пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря.