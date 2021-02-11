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На Черное и Азовское моря надвигается шторм

Автор: Андрей Козловский

В акватории Черного и Азовского морей в пятницу, 12 февраля, ожидается шторм. Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"12 февраля на акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

При этом завтра высота волн на Черном море будет достигать 30-50 дм, а на Азовском 15-20 дм. Кроме того, в северо-западной части Черного моря будет наблюдаться быстрое обледенение судов.

Напомним, согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина писало, что 11 февраля на западе, севере и в центре Украины будет идти мокрый снег, а восточные области накроют дожди. Днем температура воздуха в некоторых южных регионах поднимется до +15, однако на северо-западе страны ожидается мороз.

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