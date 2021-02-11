RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Чорне та Азовське моря насувається шторм

Автор: Андрій Козловський

В акваторії Чорного та Азовського морів в п'ятницю, 12 лютого, очікується шторм. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки, помаранчевий.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Популярні новини
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021
В Україні хочуть скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР 10 лютого 2021
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій 10 лютого 2021

"12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

При цьому завтра висота хвиль на Чорному морі буде досягати 30-50 дм, а на Азовському 15-20 дм. Крім того, у північно-західній частині Чорного моря спостерігатиметься швидке обледеніння суден.

Нагадаємо, згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна писало, що 11 лютого на заході, півночі та в центрі України буде йти мокрий сніг, а східні області вкриють дощі. Вдень температура повітря у деяких південних регіонах підніметься до +15, однак на північному заході країни очікується мороз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Сніговий колапс. Київ накрила негода: скільки триватиме і коли закінчиться
У Рівному через снігопади та мороз на два дні закрили школи
Прогноз погоди