В Чернобыльской зоне задержали сталкеров-иностранцев

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС правоохранители задержали две группы людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения среди сталкеров были также граждане Республики Беларусь и Литвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской полиции.

Сообщается, что задержали две группы людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, кроме иностранцев среди сталкеров были украинцы.

Так, во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи отселенного села Терехи было обнаружено двух сталкеров-иностранцев 27 лет, граждан Республики Беларусь, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Также других любителей радиационного отдыха правоохранители задержали вблизи отселенного города Припять, двое жителей Киевской области 23 лет и двое граждан Литвы 24 лет.

Также в рамках операции "Мигрант" отделом полиции зоны ЧАЭС ГУНП в Киевской области направлено представление к Государственной миграционной службы для сокращения срока пребывания иностранцев в Украине.

Напомним, в зоне отчуждения полиция обнаружила 30-летнего солдата-контрактника, который последние две недели считался пропавшим без вести. Известно, что с 5 сентября текущего года солдат находился в розыске. Данный гражданин проник на территорию зоны незаконно. Сейчас он задержан.

Как сообщает РБК-Украина, в Чернобыле в начале сентября утвержден 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные. Так, в этом году специалисты зоны отчуждения разработали новые водные маршруты - на выполнение Указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".