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В Чернобыльской зоне нашли солдата-контрактника, пропавшего без вести

Новости » Общество    19.09.2019 - 05:48
В Чернобыльской зоне нашли солдата-контрактника, пропавшего без вести
Иллюстративное фото (УНИАН)

Солдата разыскивали с 5 сентября

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция обнаружила 30-летнего солдата-контрактника, который последние две недели считался пропавшим без вести. Об этом передает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Известно, что с 5 сентября текущего года солдат находился в розыске. Данный гражданин проник на территорию зоны незаконно. Сейчас он задержан.

"Об обнаружении военнослужащего было сообщено командира воинской части, где пропавший мужчина проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона", - сообщили в полиции.

В Чернобыльской зоне нашли солдата-контрактника, пропавшего без вести

Фото: пропавший солдат (НПУ)

Напомним, несколько дней назад полиция задержала женщину, которую подозревают в причинении пожара в Чернобыльской зоне. По состоянию на 12 сентября площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11.

Добавим также, что в Чернобыле в начале сентября утвержден 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные. Так, в этом году специалисты зоны отчуждения разработали новые водные маршруты - на выполнение Указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

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