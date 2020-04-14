В Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов

В результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который тушили десять дней, сгорели 30% туристических объектов. Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире "Громадського".

По его словам, из-за пожара пропали полесские села и некоторые металлические локации.

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потерянные весьма много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сообщил он.

Он также отметил, что пожар нанес серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", - добавил он.

В то же время, Емельяненко добавил, что основные туристические локации не пострадали.

"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", - отметил он.

Напомним, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне. Уровень радиационного фона находится в норме.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.