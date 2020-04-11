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В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация лесных пожаров

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 22:11
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация лесных пожаров
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Огнем охвачены территории трех лесничеств

По состоянию на вечер 11 апреля продолжается тушение лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны пытаются потушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС. Авиация совершила уже почти сотню сбросов - 240 тонн воды.

Кроме того, в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы не превышает естественных значений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за поджога сухой растительности выгорело 2 гектара территории. Возгорание произошло в результате умышленных поджогов. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Также РБК-Украина писало, что с начала года в Украине произошло более 15 тысяч случаев возгораний на открытой территории. Огнем было уничтожено почти 18 тысяч гектаров природных экосистем.

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Новости Украины пожарЧернобыльГСЧС
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