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У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 22:11
У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж
Фото: пожежа у Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Вогнем охоплено територію трьох лісництв

Станом на вечір 11 квітня продовжується гасіння лісової пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони намагаються загасити пожежі на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв, які знаходяться у Чорнобильській зоні відчуження.

"Спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками", - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено понад 300 людей та 83 одиниці техніки, серед яких 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС. Авіація здійснила вже майже сотню скидів - 240 тонн води.

Крім того, у ДСНС стверджують, що радіаційний фон у Києві та Київській області перебуває у межах норми на не перевищує природних значень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області через підпал сухої рослинності вигоріли 2 гектари території. Загоряння сталося внаслідок умисних підпалів. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини.

Також РБК-Україна писало, що з початку року в Україні сталося понад 15 тисяч випадків загорянь на відкритій території. Вогнем було знищено майже 18 тисяч гектарів природних екосистем.

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