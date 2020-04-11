В Николаевской области из-за подпала сухой растительности за сутки выгорело 2 га земли

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По предварительным данным, возгорания спровоцированы умышленными поджогами

В Николаевской области из-за подпала сухой растительности за сутки выгорело 2 гектара земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, возгорание спровоцированы умышленными поджогами. Обстоятельства пожаров выясняли правоохранители.

"И снова прошедшие сутки не обошлось без пожаров на открытых территориях области. На этот раз огонь охватил сухую траву, камыш и мусор в селе Христофоровка Баштанского района (2 га), улице А. Янати в Ингульском районе Николаева на площади 1500 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание спровоцированы умышленными поджогами. На местах обстоятельства пожаров выясняли сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают отказаться от практики выжигания сухой травы, мусора, кустарников, камыша и сознательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га.

Напомним, с начала года в Украине произошло почти 15,5 тыс. случаев возгораний, уничтожено 17 тыс. 914 гектаров природных экосистем.