У Чорнобильській зоні знайшли солдата-контрактника, що зник безвісти

Ілюстративне фото (УНІАН)

Солдата розшукували з 5 вересня

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС поліція виявила 30-річного солдата-контрактника, який останні два тижня вважався зниклим безвісти. Про це передає Головне управління Національної поліції в Київській області.

Відомо, що з 5 вересня поточного року солдат перебував у розшуку. Даний громадянин проник на територію зони незаконно. Наразі його затримано.

"Про виявлення військовослужбовця було повідомлено командира військової частини, де зниклий чоловік проходив службу. Порушника передали військовій службі правопорядку Київського гарнізону", - зазначили в поліції.

Фото: зниклий солдат (НПУ)

Нагадаємо, кілька днів тому поліція затримала жінку, яку підозрюють у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні. Станом на 12 вересня площа лісової пожежі за 30 кілометрів від Чорнобиля збільшилася майже в три рази - з 4 гектарів до 11.

Додамо також, що у Чорнобилі на початку вересня затверджено 21 маршрут для відвідувачів, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Так, цьогоріч спеціалісти зони відчуження розробили нові водні маршрути - на виконання Указу Президента "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".