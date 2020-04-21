В Чернобыльской зоне ликвидирован один из очагов пожара

В Чернобыльской зоне ликвидирован очаг пожара вблизи поселка Корогод. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Демчук отметил, что для тушения и локализации в настоящее время в зоне отчуждения привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и авиация.

"В Чернобыльской зоне ликвидирован очаг вблизи поселка Корогод, который вчера был локализован. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и торфяников в очагах пройденных огнем", - рассказал он.

Напомним, к тушению пожаров привлечено 1359 чел. и 340 ед. техники, из них от ГСЧС 1205 чел. о/с и 250 ед. техники (в том числе 3 вертолета, которым 19 апреля осуществлено 93 сбросов - 186 т. воды).

Ранее сообщалось, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей. Впрочем, основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.