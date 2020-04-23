У Чорнобильській зоні горять торфовища

сильний дим від горіння торфовищ видно навіть з ЧАЕС

Чорнобильській зоні горять торфовища. Про це в ефірі "24 каналу" розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС.

"Вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто, коли дивишся на неї, з одного боку - торфовища, а з іншого - Буряківка. Це село, поряд з яким є однойменний пункт захоронення радіоактивних відходів", - сказав Ємельяненко.

За його словами, на сході зони обов'язкового відселення вже згоріли три села.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні продовжуються дії з гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ загоряння.

До гасіння пожеж залучено 1 202 осіб та 288 одиниць техніки, у тому числі 4 вертольоти (з них 3 вертольоти МІ-8) і 2 літаки АН-32П. Протягом доби було здійснено 116 скидів 268 тонн води.

Раніше РБК-Україна писало, що рятувальники локалізували останній осередок лісової пожежі в Житомирській області.

Крім того, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.