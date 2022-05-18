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В Чернобыльской зоне горит лес: огонь охватил 1500 га

Фото: пожар в лесу (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Чернобыльской зоне отчуждения 18 мая произошел пожар в Опачицком лесничестве. Радиационное состояние в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДАЗВ.

В ДАЗВ заявляют, что это крупнейший с начала года пожар.

"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение затруднено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации - похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин", - сообщают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

В тушении принимают участие сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряд ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".

Напомним, в Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье Вышгородского района недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Возникло возгорание лесной подстилки.

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Пожар