В Чернобыльской зоне горит лес: огонь охватил 1500 га

В Чернобыльской зоне отчуждения 18 мая произошел пожар в Опачицком лесничестве. Радиационное состояние в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДАЗВ .

В ДАЗВ заявляют, что это крупнейший с начала года пожар.

"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение затруднено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации - похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин", - сообщают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

В тушении принимают участие сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряд ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".