RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобильській зоні горить ліс: вогонь охопив 1500 га

Фото: пожежа в лісі (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Чорнобильській зоні відчуження 18 травня сталась пожежа в Опачицькому лісництві. Радіаційний стан в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДАЗВ.

У ДАЗВ заявляють, що це найбільша від початку року пожежа.

"На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві. Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін", - повідомляють у Держагентстві з управління зоною відчуження.

У гасінні беруть участь співробітники 11 Державного пожежно-рятувального загіну ГУ ДСНС України у Київській області та пожежники ДСП "Північна Пуща".

Нагадаємо, у Київській області сталася пожежа біля села Страхолісся Вишгородського району недалеко від Чорнобильської зони відчуження. Виникло загорання лісової підстилки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа