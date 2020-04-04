В Чернобыльской зоне горит лес

В Чернобыльской зоне отчуждения сегодня, 4 апреля, произошел лесной пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 13:22 они получили информацию о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров.

Около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.

"Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области за последние сутки зафиксировали более 120 пожаров в экосистемах, общей площадью 135 гектаров. На территории Киева все еще продолжается ликвидация.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Вблизи автодороги Одесса-Рени произошло возгорание сухой водно-болотной растительности.