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На Чорнобильській АЕС немає окупантів, – "Енергоатом"

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Київська область, Четвер 31 березня 2022 22:40
На Чорнобильській АЕС немає окупантів, – "Енергоатом" Фото: Чорнобильська АЕС (facebook.com/ChornobylNPP)
Автор: Антон Федорців

Персонал Чорнобильської атомної електростанції підтвердив відсутність сторонніх осіб на ядерному об'єкті. Російські окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал "Енергоатому".

"На Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб. За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб", – йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська зняли облогу зі Славутича – міста енергетиків станції. Також вони змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що впродовж п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону й оборону" атомної електростанції.

Нагадаємо, що українські АЕС перевели до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.

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