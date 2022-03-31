На Чорнобильській АЕС немає окупантів, – "Енергоатом"

"На Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб. За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб", – йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська зняли облогу зі Славутича – міста енергетиків станції. Також вони змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що впродовж п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону й оборону" атомної електростанції.