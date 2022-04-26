На Чернобыльской АЭС "аномальный" уровень радиации, - гендиректор МАГАТЭ

Глава агентства ООН по атомной энергии назвал, уровень радиации на ЧАЭС, где несколько недель шли бои после российского вторжения, "аномальным".

По данным AFP, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил журналистам, что многонедельная оккупация Россией объекта была "очень и очень опасной".

"Уровень радиации, я бы сказал, ненормальный. Были моменты, когда уровни повышались из-за перемещения тяжелой техники, которую российские войска привозили сюда и когда они уходили", - уточнил Гросси.