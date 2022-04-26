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На Чернобыльской АЭС "аномальный" уровень радиации, - гендиректор МАГАТЭ

Фото: ЧАЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что уровень радиации на Чернобыльской АЭС повышен из-за боевых действий и присутствия военной техники на территории ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление гендиректора МАГАТЭ.

Глава агентства ООН по атомной энергии назвал, уровень радиации на ЧАЭС, где несколько недель шли бои после российского вторжения, "аномальным".

По данным AFP, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил журналистам, что многонедельная оккупация Россией объекта была "очень и очень опасной".

"Уровень радиации, я бы сказал, ненормальный. Были моменты, когда уровни повышались из-за перемещения тяжелой техники, которую российские войска привозили сюда и когда они уходили", - уточнил Гросси.

Напомним, что Украина пригласила в МАГАТЭ "полный список оборудования", которое ей необходимо для эксплуатации атомных электростанций во время войны с Россией. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что список включает в себя устройства для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

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