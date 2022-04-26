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На Чернобильській АЕС рівень радіації в нормі, - гендиректор МАГАТЕ

Фото: ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про рівень радіації на Чорнобильській АЕС після бойових дій та присутності військової техніки на території ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву гендиректора МАГАТЕ.

Голова агентства ООН з атомної енергії назвав рівень радіації на ЧАЕС, де кілька тижнів точилися бої після російського вторгнення, нормальним.

За даними AFP, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив журналістам, що багатотижнева окупація Росією об'єкта була "дуже і дуже небезпечною".

"Рівень радіації, я сказав би, нормальний. Були моменти, коли рівні підвищувалися через переміщення важкої техніки, яку російські війська привозили сюди і коли вони йшли", - уточнив Гроссі.

Уточнення. Спочатку агентство AFP у цитаті глави МАГАТЕ вказало, що рівень радіації на ЧАЕС є "аномальним", але потім це слово було виправлене на "нормальний". Видання пояснило цю неточність помилкою при транскрипції.

Нагадаємо, що Україна запросила у МАГАТЕ "повний список обладнання", яке їй необхідно для експлуатації атомних електростанцій під час війни з Росією. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що список включає в себе пристрої для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп'ютерну допомогу, системи електропостачання та дизельні генератори.

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