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Украина запросила дополнительное оборудование для АЭС, - МАГАТЭ

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 08:22
Украина запросила дополнительное оборудование для АЭС, - МАГАТЭ Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea.org)
Автор: Александр Белоус

Украина запросила у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "полный список оборудования", которое ей необходимо для эксплуатации атомных электростанций во время войны с Россией. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что список включает в себя устройства для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем координировать реализацию той помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины. Потребности велики, и я очень благодарен за значительную поддержку, которую наши государства-члены уже заявили, что они предоставят", - сказал он.

Украина имеет 15 действующих реакторов на четырех станциях, семь из которых в настоящее время подключены к сети, в том числе два на запорожской АЭС, которая захвачена Россией.

Гросси сказал, что МАГАТЭ до сих пор не получает дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС.

На следующей неделе Росси должен посетить электростанцию, которую российские войска оккупировали вскоре после вторжения в Украину, но покинули ее 31 марта. Он сказал, что передаст оборудование для радиационного контроля, а также средства индивидуальной защиты.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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