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В Чернобыльском "Рыжем лесу" российские оккупанты подняли облака радиоактивной пыли, - Reuters

Фото: Чернобыльская зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльской зоне отчуждения российские войска, захватившие атомную электростанцию, перемещались на бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону "Рыжий лес" и подняли облака радиоактивной пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам сотрудников Чернобыльской зоны, оккупанты в колонне не использовали никаких противорадиационных средств, что было "самоубийственно" для солдат, так как радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в организме.

Рабочие, которые отвечают за безопасное хранение отработавшего ядерного топлива и надзор за бетонными остатками реактора, в разговоре с Reuters отметили, что как раз дежурили в день вторжения 24 февраля. Они стали свидетелями, как российские танки и другая бронетехника двигались через "Рыжий лес", который является наиболее радиоактивно загрязненной частью зоны вокруг Чернобыля.

Также они добавили, что солдаты, с которыми разговаривал один из рабочих на объекте, не слышали о взрыве на ЧАЭС - техногенной катастрофе в 1986 году.

На просьбу агентства прокомментировать отчеты сотрудников Чернобыля Минобороны РФ не ответило.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала ООН демилитаризировать Чернобыльскую зону от войск РФ.

Напомним, по словам заместителя главы МОУ Анны Маляр, оккупанты продолжают милитаризировать Чернобыльскую зону и создали в тех районах командный пункт.

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