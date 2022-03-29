У Чорнобильському "Рудому лісі" російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу, - Reuters

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було "самогубним" для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Робітники, які відповідають за безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива і нагляд за бетонними залишками реактора, в розмові з Reuters зазначили, що саме чергували в день вторгнення 24 лютого. Вони стали свідками, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через "Рудий ліс", який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля.

Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС - техногенну катастрофу в 1986 році.

На прохання агентства прокоментувати звіти співробітників Чорнобиля Міноборони РФ не відповіло.