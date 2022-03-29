RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобильському "Рудому лісі" російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу, - Reuters

Фото: Чорнобильська зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні відчуження російські війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону "Рудий ліс" і підняли хмари радіоактивного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було "самогубним" для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Робітники, які відповідають за безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива і нагляд за бетонними залишками реактора, в розмові з Reuters зазначили, що саме чергували в день вторгнення 24 лютого. Вони стали свідками, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через "Рудий ліс", який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля.

Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС - техногенну катастрофу в 1986 році.

На прохання агентства прокоментувати звіти співробітників Чорнобиля Міноборони РФ не відповіло.

Раніше повідомлялося, що віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від військ РФ.

Нагадаємо, за словами заступника глави МОУ Ганни Маляр, окупанти продовжують мілітаризувати Чорнобильську зону і створили в тих районах командний пункт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕСЧорнобильВійська РФВійна Росії проти України