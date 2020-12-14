ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Чернобыльский заповедник попал в базу природоохранных территорий мира WDPA

Автор: Даша Харченко

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник попал в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area (WDPA). Отныне WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике.

Об этом сообщает Чернобыльский заповедник в Facebook.

Отмечается, что внесение в эту базу является важным событием, так как много платформ включают WDPA для предоставления интегрированной информации различным пользователям, в том числе предприятия и правительства в различных областях.

The World Database on Protected Area - самая полная база данных про наземные и морские заповедные территории. Это совместный проект между Программой ООН по охране окружающей среды и Международным союзом охраны природы (МСОП).

Самые читаемые новости

Напомним, Чернобыльская зона получила покрытия мобильной связью. Это поможет работать пожарным во время тушения в отдаленных районах.

Напомним, весной этого года в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли масштабные пожары. В ГСЧС отмечали, что угрозы для критичных объектов зоны не было.

РБК-Украина писало, что через несколько недель природа начала восстанавливаться после пожаров - например, фотографы смогли запечатлеть табун лошадей Пржевальского с новым жеребенком, которые выжили после пожаров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Чернобыль