В Чернобыльской зоне запустили 4G. Поможет при тушении лесных пожаров

Фото: мобильное покрытие поможет в работе пожарных (flickr Ivan Radic)

Чернобыльская зона получила покрытие мобильной связью. Это поможет работать пожарным во время тушения в отдаленных районах.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает пресс-служба министерства.

"Тепер 70% территории охвачено связью в стандарте 2G и еще 45% территории будет иметь 4G покрытие. Недавно на территории зоны отчуждения была установлена базовая станция", - сообщил министр.

По словам Абрамовского, мобильное покрытие потребуется туристам, но в первую очередь связь и интернет будут помогать мониторить пожарную безопасность в зоне отчуждения.

В этом году в Чернобыльской зоне произошел самый масштабный пожар за время наблюдений, а отсутствие покрытия не позволяло вовремя находить места возгорания.

По словам министра, теперь будет создана система мониторинга пожарной безопасности. Она будет состоять из видеокамер и тепловизоров, которые будут оперативно определять места возникновения пожаров.

Напомним, весной этого года в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли масштабные пожары. В ГСЧС отмечали, что угрозы для критических обьектов зоны не было.

РБК-Украина писало, что через несколько недель природа начала восстанавливаться после пожаров - например, фотографы смогли заснять выживший после пожаров табун лошадей Пржевальского с новым жеребенком.