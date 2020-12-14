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Чернобыльский заповедник попал в базу природоохранных территорий мира WDPA

Чернобыль, Понедельник 14 декабря 2020 02:03
Чернобыльский заповедник попал в базу природоохранных территорий мира WDPA
Фото: Чернобыльский заповедник (facebook.com/zapovidnyk)
Автор: Даша Харченко

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник попал в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area (WDPA). Отныне WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике.

Об этом сообщает Чернобыльский заповедник в Facebook.

Отмечается, что внесение в эту базу является важным событием, так как много платформ включают WDPA для предоставления интегрированной информации различным пользователям, в том числе предприятия и правительства в различных областях.

The World Database on Protected Area - самая полная база данных про наземные и морские заповедные территории. Это совместный проект между Программой ООН по охране окружающей среды и Международным союзом охраны природы (МСОП).

Напомним, Чернобыльская зона получила покрытия мобильной связью. Это поможет работать пожарным во время тушения в отдаленных районах.

Напомним, весной этого года в Чернобыльской зоне и Житомирской области произошли масштабные пожары. В ГСЧС отмечали, что угрозы для критичных объектов зоны не было.

РБК-Украина писало, что через несколько недель природа начала восстанавливаться после пожаров - например, фотографы смогли запечатлеть табун лошадей Пржевальского с новым жеребенком, которые выжили после пожаров.

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