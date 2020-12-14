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Чорнобильський заповідник потрапив до бази природоохоронних територій світу WDPA

Чорнобиль, Понеділок 14 грудня 2020 02:03
Чорнобильський заповідник потрапив до бази природоохоронних територій світу WDPA
Фото: Чорнобильський заповідник (facebook.com/zapovidnyk)
Автор: Даша Харченко

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник потрапив до бази природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area (WDPA) Відтепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник.

Про це повідомляє Чорнобильський заповідник у Facebook.

Зазначається, що внесення в цю базу є важливою подію, адже багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, зокрема підприємства та уряди в різних галузях.

The World Database on Protected Area - найповніша база даних про наземні та морські заповідні території. Це спільний проєкт між Програмою ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП).

Нагадаємо, Чорнобильська зона отримала покриття мобільним зв'язком. Це допоможе працювати пожежникам під час гасіння у віддалених районах.

Нагадаємо, навесні цього року в Чорнобильській зоні і Житомирській області відбулися масштабні пожежі. У ДСНС відзначали, що загрози для критичних об'єктів зони не було.

РБК-Україна писало, що через кілька тижнів природа почала відновлюватися після пожеж - наприклад, фотографи змогли відзняти табун коней Пржевальського з новим лошам, які вижили після пожеж.

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