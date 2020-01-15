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Чорнобильська АЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 18:52
Чорнобильська АЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива
Фото: сховище на ЧАЕС (facebook.com/dazv.gov.ua)

Початок "гарячих" випробувань заплановано на кінець лютого 2020 року

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.

Як повідомляється, компанія-підрядник Holtec International завершила будівництво нового сховище відпрацьованого ядерного палива для ЧАЕС та подала заявку до Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо отримання сертифікату. Наразі комісія ДАБІ перевіряє збудоване сховище.

"Згідно з контрактною угодою, після завершення будівельно-монтажних робіт, окрім надання відповідного акту, підрядник повинен провести персоналу Чорнобильської АЕС практичне навчання роботі на обладнанні", - заявили в держагентстві.

Зазначається, що початок "гарячих" випробувань на сховищі відпрацьованого ядерного палива запланований на кінець лютого.

"Працівники ЧАЕС пройшли теоретичний курс, але напередодні "гарячих" випробувань робітники, які експлуатуватимуть сховище, мають підтвердити свої вміння та навички на практиці”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, у липні 2019 року на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС почав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів. За перший тиждень експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, було успішно перероблено 2755 кг відходів.

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