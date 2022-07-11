В Чернобаевке раздался громкий взрыв, который был слышен в Херсоне, - ОВА

Со стороны Чернобаевки раздался громкий взрыв. Его было слышно даже в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

Пока никакие подробности взрыва не раскрывались.

"Со стороны Чернобаевки раздался взрыв. И то такой, что у людей в квартирах в Херсоне подскакивали тарелки", - пишет Хлань.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате удара ВСУ по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.