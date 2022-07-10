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Погибли старшие офицеры. Арестович назвал новые потери россиян в Чернобаевке

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Чернобаевка, Воскресенье 10 июля 2022 21:21
Погибли старшие офицеры. Арестович назвал новые потери россиян в Чернобаевке Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Вчерашняя 26-я Чернобаевка - это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке", - отметил он.

Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.

Напомним, ранее стали известны российские потери в результате сегодняшних ударов Вооруженных сил Украины под Херсоном.

Накануне сообщалось об очередном ударе по россиянам в Чернобаевке. В частности, после попадания в склад боеприпасы детонировали несколько часов.

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