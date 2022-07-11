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В Чернобаевке раздался громкий взрыв, который был слышен в Херсоне, - ОВА

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Понедельник 11 июля 2022 15:58
В Чернобаевке раздался громкий взрыв, который был слышен в Херсоне, - ОВА Фото: в Чернобаевке раздался громкий взрыв, который был слышен в Херсоне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Со стороны Чернобаевки раздался громкий взрыв. Его было слышно даже в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"Со стороны Чернобаевки раздался взрыв. И то такой, что у людей в квартирах в Херсоне подскакивали тарелки", - пишет Хлань.

Пока никакие подробности взрыва не раскрывались.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате удара ВСУ по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.

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