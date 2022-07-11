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В Чорнобаївці пролунав гучний вибух, який було чутно в Херсоні, - ОВА

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Понеділок 11 липня 2022 15:58
В Чорнобаївці пролунав гучний вибух, який було чутно в Херсоні, - ОВА Фото: в Чорнобаївці пролунав гучний вибух, який було чутно в Херсоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зі сторони Чорнобаївки пролунав гучний вибух. Його було чутно навіть у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

"Зі сторони Чорнобаївки пролунав вибух. І то такий, що в людей в квартирах у Херсоні підскакували тарілки", - пише Хлань.

Наразі жодні подробиці вибуху не розкривались.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що внаслідок удару ЗСУ по росіянах у Чорнобаївці загинули кілька старших офіцерів.

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