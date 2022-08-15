Не "черно-белая" проблема. Что думают в Европе о визовых санкциях для россиян

Европейские лидеры считают, что запрет на выдачу туристических виз для россиян - это не "черно-белая" проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сегодня лидеры европейских стран обсудили возможный запрет на визы Шенгена или ЕС для граждан России.

Позиция Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц считает важным введение санкции против тех, кто ответственен за войну, многих олигархов, а также тех, кто получает финансовую и экономическую выгоду от режима президента РФ Владимира Путина. При этом он призвал лидеров "также понимать, что многие люди бегут из России из-за того, что они не согласны с российским режимом", и нужно дать им эту возможность.

Позиция Финляндии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не согласилась. Она отметила, что, хотя это "не черно-белая проблема", она понимает "разочарование, которое сейчас испытывают люди в Европе из-за того, что россияне путешествуют, будто ничего не произошло".

"Я считаю, что это неправильно, что граждане России могут путешествовать, въезжать в Европу, въезжать в Шенгенскую зону, быть туристами, смотреть достопримечательности, пока Россия убивает людей в Украине. Это неправильно", - сказала она, добавив, что лидерам нужно будет обсудить этот вопрос в Европейском совете и в Шенгенской зоне.

Позиция Норвегии

Норвегия является членом Шенгенской зоны, но не входит в ЕС.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что россияне имеют ограниченную возможность путешествовать из-за суровых авиаограничений, введенных Европой. Он также добавил, что путешествия позволили россиянам получить другой взгляд на войну в Украине.

"Они получают черно-белую картинку в России из-за пропаганды. Поэтому россияне, которые находятся в других частях мира, видят этот конфликт с другой стороны, получают иную информацию - это также перспектива, которую нужно принимать во внимание", - сказал он.