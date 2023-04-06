У Чернівцях школи переводять на дистанційне навчання через негоду

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання", - сказано у повідомленні.

Так, 18 закладів освіти будуть проводити заняття дистанційно, три - очно, решта 24 - змішано.

Повідомляється, що сьогодні для дітей, які встигли прийти до школи, організовують навчальний процес. А ті, хто залишився вдома, будуть навчатися дистанційно.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні західні області засипало снігом. Подекуди через негоду зупинився громадський транспорт.

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