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В Черновцах школы переводят на дистанционное обучение из-за непогоды

Фото: в Черновцах школы переводят на дистанционное обучение из-за непогоды (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черновицкой общине большинство школ на два дня переводят на дистанционную и смешанную формы обучения из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление образования Черновицкого городского совета.

"В связи с ухудшением погодных условий, педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня - 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения", - сказано в сообщении.

Так, 18 учебных заведений будут проводить занятия дистанционно, три - очно, остальные 24 - смешано.

Сообщается, что сегодня для детей, которые успели прийти в школу, организуют учебный процесс. А те, кто остался дома, будут учиться дистанционно.

РБК-Украина сообщало, что сегодня западные области засыпали снегом. Кое-где из-за непогоды остановился общественный транспорт.

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Черновцышколадистанционное обучение