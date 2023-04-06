В Черновцах школы переводят на дистанционное обучение из-за непогоды

"В связи с ухудшением погодных условий, педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня - 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения", - сказано в сообщении.

Так, 18 учебных заведений будут проводить занятия дистанционно, три - очно, остальные 24 - смешано.

Сообщается, что сегодня для детей, которые успели прийти в школу, организуют учебный процесс. А те, кто остался дома, будут учиться дистанционно.

РБК-Украина сообщало, что сегодня западные области засыпали снегом. Кое-где из-за непогоды остановился общественный транспорт.

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