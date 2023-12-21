В Чернівцях протягом трьох днів вночі вимикатимуть воду: в чому причина

У Чернівцях протягом трьох днів, з 21 по 23 грудня, вночі вимикатимуть водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу комунального підприємства "Чернігівводоканал".
"Кілька днів тому виявили витік "в полях", для з’ясування його причини треба зупинити одну з насосних станцій. І на тій же гілці водогону біля села Біла виявили масштабне пошкодження одного з сегментів - дві великі та дві мікро тріщини. Треба міняти 4 метри труби, над чим третій день працюють наші бригади", - пише пресслужба.
На думку фахівців, ушкодження могли статись внаслідок раптового відключення світла й зупинку, а потім запуск водогону. Внаслідок цього в систему пішов потужний гідроудар. Зокрема свою справу зробили перепад температури та похолодання.
Станом на 21.12 біля села Біла вже майже були завершені роботи, втім виникла необхідність поповнювати резервуари чистої води, у зв'язку з чим змушені відключати подачу води на місто вночі.
Обмеження діятимуть:
Фото: в Чернівцях протягом трьох днів вночі вимикатимуть воду (facebook.com/vodokanal.cv.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві нещодавно стався прорив водопроводу на лівому березі. Внаслідок цього була підтоплена автомобільна стоянка.
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