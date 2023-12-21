В Чернівцях протягом трьох днів вночі вимикатимуть воду: в чому причина

"Кілька днів тому виявили витік "в полях", для з’ясування його причини треба зупинити одну з насосних станцій. І на тій же гілці водогону біля села Біла виявили масштабне пошкодження одного з сегментів - дві великі та дві мікро тріщини. Треба міняти 4 метри труби, над чим третій день працюють наші бригади", - пише пресслужба.

На думку фахівців, ушкодження могли статись внаслідок раптового відключення світла й зупинку, а потім запуск водогону. Внаслідок цього в систему пішов потужний гідроудар. Зокрема свою справу зробили перепад температури та похолодання.

Станом на 21.12 біля села Біла вже майже були завершені роботи, втім виникла необхідність поповнювати резервуари чистої води, у зв'язку з чим змушені відключати подачу води на місто вночі.

Обмеження діятимуть:

21.12 - з 22:00 до 7:00

22.12 - з 22:00 до 8:00

23.12 - з 22:00 до 8:00

Фото: в Чернівцях протягом трьох днів вночі вимикатимуть воду (facebook.com/vodokanal.cv.ua)