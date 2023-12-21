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В Черновцах в течение трех дней ночью будут выключать воду: в чем причина

Фото: в Черновцах в течение трех дней ночью будут выключать воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновцах в течение трех дней, с 21 по 23 декабря, ночью будут отключать водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Черниговводоканал".

"Несколько дней назад обнаружили утечку "в полях", для выяснения ее причины надо остановить одну из насосных станций. И на той же ветке водопровода возле села Белая обнаружили масштабное повреждение одного из сегментов - две большие и две микро трещины. Надо менять 4 метра трубы, над чем третий день работают наши бригады", - пишет пресс-служба. 

По мнению специалистов, повреждения могли произойти в результате внезапного отключения света и остановки, а затем запуска водопровода. Вследствие этого в систему пошел мощный гидроудар. В частности свое дело сделали перепад температуры и похолодание. 

По состоянию на 21.12 возле села Белая уже почти были завершены работы, впрочем, возникла необходимость пополнять резервуары чистой воды, в связи с чем вынуждены отключать подачу воды на город ночью.

Ограничения будут действовать:

  • 21.12 - с 22:00 до 7:00
  • 22.12 - с 22:00 до 8:00
  • 23.12 - с 22:00 до 8:00
 

Фото: в Черновцах в течение трех дней ночью будут выключать воду (facebook.com/vodokanal.cv.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошел прорыв водопровода на левом берегу. В результате была подтоплена автомобильная стоянка.

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Черновцы