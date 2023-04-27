UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернівцях позбавили УПЦ МП права користуватись землями

Фото: у Чернівцях позбавили УПЦ МП права користуватись землями (wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міського голову Чернівців Романа Клічука.

"Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков. Звільнимо Україну від окупантів на всіх фронтах! Тільки так станемо вільними", - написав Клічук.

Так, за даними ЗМІ, йдеться про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Також адвокат Валерій Дутка каже, рішення про припинення права користування землею для УПЦ МП не матиме практичних наслідків. Згідно із законом, міськрада не може позбавити права постійного користування землею рішенням депутатів - це може зробити суд.

Також дуже ймовірно, що через суд релігійна громада буде оскаржувати рішення міськради.

Нагадаємо, що в Сумах мерія позбавила УПЦ МП права користуватися землями.

Також раніше ми писали про те, що Тернопільській єпархії УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська міська радаУПЦ МПЧерновицкая область