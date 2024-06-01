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В Чернівцях напали на представника ТЦК: військовий вдарив у відповідь

Чернівці, Субота 01 червня 2024 17:46
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В Чернівцях напали на представника ТЦК: військовий вдарив у відповідь Фото: В Чернівцях напали на представників ТЦК (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

В Чернівцях в черговий раз цивільний чоловік напав на представника ТЦК. Військовий відповів на агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернівецького обласного ТЦК та СП.

"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців", - повідомляють в ТЦК.

Черговий конфлікт виник в Чернівцях сьогодні, 1 червня.

Військовозобов'язаний чоловік здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

"Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи в його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи", - повідомили в ТЦК.

Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи.

Напади на представників ТЦК

Нагадаємо, ми повідомляли, що наприкінці квітня у Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця ТЦК. Тоді військовий, щоб захиститися, відкрив вогонь.

Крім того, ми писали, що схожий випадок стався у Дніпропетровській та Харківській областях.

До того ж вчора ми писали, що в Чернівецькій області під час проведення військовослужбовцями заходів з оповіщення представників ТЦК "задули" з газового балончика.

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