В Черновцах напали на представителя ТЦК: военный ударил в ответ

Фото: В Черновцах напали на представителей ТЦК (umdpl.info)

В Черновцах в очередной раз гражданский мужчина напал на представителя ТЦК. Военный ответил на агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черновицкого областного ТЦК и СП.