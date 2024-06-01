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В Черновцах напали на представителя ТЦК: военный ударил в ответ

Черновцы, Суббота 01 июня 2024 17:46
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В Черновцах напали на представителя ТЦК: военный ударил в ответ Фото: В Черновцах напали на представителей ТЦК (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

В Черновцах в очередной раз гражданский мужчина напал на представителя ТЦК. Военный ответил на агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черновицкого областного ТЦК и СП.

"Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих", - сообщают в ТЦК.

Очередной конфликт возник в Черновцах сегодня, 1 июня.

Военнообязанный мужчина совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар.

"Кроме того, нападающий оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы. На место происшествия прибыли правоохранительные органы", - сообщили в ТЦК.

По инциденту продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры.

Приступы на представителей ТЦК

Напомним, мы сообщали, что в конце апреля в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего ТЦК. Тогда военный, чтобы защититься, открыл огонь.

Кроме того, мы писали, что подобный случай произошел в Днепропетровской и Харьковской областях.

К тому же, вчера мы писали, что в Черновицкой области во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению представителей ТЦК "задули" из газового баллончика.

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